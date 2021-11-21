В Новомосковске впервые капитально отремонтируют здание поликлиники

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Ремонт стартует в конце ноября и завершится в феврале 2022 года.

В Новомосковске впервые капитально отремонтируют трехэтажное здание поликлиники. Планируется привести в порядок кровлю и фасад, обновить системы отопления и водоснабжения, а также обеспечить доступность для маломобильных жителей.

- К поликлинике прикреплены более 12 тысяч новомосковцев. На время ремонта они будут обслуживаться в других отделениях больницы. После завершения работ в здании на улице Московской они смогут получать медицинскую помощь в новых комфортных условиях, — цитирует главного врача Новомосковской больницы Игоря Наумова пресс-служба минздрава.

Ремонт стартует в конце ноября и завершится в феврале 2022 года.

Всего в этом году в Новомосковском районе в программу модернизации первичного звена вошли три объекта, на двух из них работы уже завершены. Капитально отремонтирован офис врача общей практики на ул. Генерала Белова, 13 и фельдшерский пункт в с. Шишлово.