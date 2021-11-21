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Туляк Денис Полехин стал серебряным призером чемпионата мира по панкратиону

Туляк Денис Полехин стал серебряным призером чемпионата мира по панкратиону

Поздравляем нашего спортсмена!

С 15 по 18 ноября в Харькове прошел чемпионат мира по спортивной борьбе панкратион. Медали оспаривали сильнейшие спортсмены мира. В составе сборной России выступил туляк Денис Полехин, который провел четыре боя.

Как сообщает минспорта Тульской области, борец выступил в весовой категории свыше 100 килограммов и стал серебряным призером соревнований.

Подготовили спортсмена тренеры Виталий Сотников и Илья Герасименко.

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