Туляк Денис Полехин стал серебряным призером чемпионата мира по панкратиону

С 15 по 18 ноября в Харькове прошел чемпионат мира по спортивной борьбе панкратион. Медали оспаривали сильнейшие спортсмены мира. В составе сборной России выступил туляк Денис Полехин, который провел четыре боя.

Как сообщает минспорта Тульской области, борец выступил в весовой категории свыше 100 килограммов и стал серебряным призером соревнований.



Подготовили спортсмена тренеры Виталий Сотников и Илья Герасименко.