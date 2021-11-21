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«Схожу за вас в ТЦ»: туляки с QR-кодом нашли новый способ заработка

«Схожу за вас в ТЦ»: туляки с QR-кодом нашли новый способ заработка

За такую услугу они берут до 500 рублей.

На фоне коронавирусных ограничений предприимчивые туляки нашли новый способ заработка. Жители региона, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, предлагают непривитым помощь в покупке товаров.

Мы нашли на Авито несколько похожих объявлений. Так, Анастасия сходит за вас в ТЦ за 300 рублей.

- Схожу за вас в любое место, совершу покупку в ТЦ. Есть QR-код, — говорится в объявлении.

За 300 рублей за вас по магазинам пройдется туляк Александр.

- Надоели досмотры на входе в ТЦ? Qr-коды уже не дают покоя пройтись по любимым магазинам? Тогда вы по адресу. Полный обход торгового центра «Гостиный Двор» по необходимым вам магазинам. Все необходимые документы имеются, доставка по договоренности 24/7. Также могу составить компанию как отличный собеседник, — пишет автор объявления.

Житель Новомосковска Валера берет за свою помощь 500 рублей.

А Настасья из Узловой за подобную услугу предлагает 1 рубль.

 

Друзья, что вы думаете о таких объявлениях? Воспользовались бы предложением? Делитесь мнением в комментариях!

Сюжет: Коронавирус
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