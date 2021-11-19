Велохайвей «Лев Толстой»: инициатива жителей воплощается в жизнь

Эскизный проект трассы, которая пройдет от Тульского кремля до усадьбы «Ясная Поляна» уже готов, а осенние дожди и первый снегопад не повод отложить «полевые» работы, результат которых позволит проектировщикам приступить к подготовке технической документации для строительства велохайвея.

– Летом этого года проходило обсуждение программы развития Тульской области на ближайшие пять лет. Инициатива по развитию велоинфраструктуры собрала наибольшее количество голосов – почти семь тысяч. Наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин поддержал ее, региональному отделению партии «Единая Россия» дано поручение подключиться к реализации проекта, и сегодня при активном участии депутатов областной Думы проект реализуется. Его поддерживают и спортивное сообщество, и общественные организации, жители, особенно молодежь, – говорит заместитель председателя областной Думы, руководитель рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры в регионе Александр Рем.

Чтобы в будущем велосипедная прогулка была максимально удобной и приятной, все нюансы нужно учесть еще на этапе проектирования. Общая протяженность трассы составит 18 километров, причем перепад высот значительный – 100 метров.

К тому же по территории Тулы велодорожка должна пройти между одной из самых оживленных автомагистралей, пешеходными тротуарами и жилыми домами. Уже проведена топосъемка на первом участке велохайвея – от кремля до улицы Агеева.

– Мы выполняем топографическую съемку местности, учитывая не только рельеф, но и ситуацию. Важно каждое деревце, каждый выступ учесть, чтобы проектировщики могли разрабатывать документацию. Нужно ведь чтобы людям удобно было ходить рядом с велосипедистами, чтобы было нормальное расстояние от проезжей части, – говорит Алексей Перепелкин, геодезист ООО «Ленземпроект».

– Универсальность – главная особенность этого проекта. Редко бывает, что велодорожка выполняет сразу все функции: туристическую, рекреационную, транспортную. В данном случае, ввиду того, что она пройдет по самой большой, главной улице города, люди смогут и на работу ездить, и в магазин, и отдыхать, – рассказывает главный архитектор мастерской «Хороший город» Сергей Бортулев, который также является главным архитектором проекта велохайвея.

По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Игнатова, проект велотрассы для областного центра – социально значимый и приоритетный. Он призван способствовать популяризации велоспорта и активного образа жизни, имеет шанс стать необычным туристическим маршрутом. Андрей Александрович подчеркнул, что на этапе проектирования будут увязаны все детали, включая вопросы благоустройства и озеленения территории.

Предполагается, что часть трассы пройдет в природном парке «Малиновая засека».

Он расположен на территории Тулы и Щекинского района и является особо охраняемой природной территорией. Изменения в федеральном законодательстве позволят проложить здесь велодорожку, но сделать это нужно так, чтобы ни одного дерево не пострадало.

– Изменения в Лесной кодекс РФ, утвержденные федеральным законом №301-ФЗ, вступающие в силу с 1 марта 2022 года, допускают размещение объектов капитального строительства и некапитальных строений на части участков земель лесного фонда, не занятых лесными насаждениями, – пояснила старший референт министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Наталия Комарова.

Законодатели определили, что такие строения и сооружения в лесу могут использоваться для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Вырубка деревьев, подчеркнула Наталия Валентиновна, исключена: веломаршрут может проходить только по имеющимся просекам и дорогам.

Инициаторы проекта вместе с сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии и Яснополянского участкового лесничества прошли несколько километров лесного участка будущей велодорожки, по ходу обсуждая детали проекта.

Участковый лесничий Михаил Фомин обратил внимание на то, как важно сохранить противопожарную полосу, идущую вдоль просеки. По мнению Сергея Бортулева, было бы хорошо выровнять имеющуюся дорожку, чтобы прогулка по Малиновой засеке была удобно и для велосипедистов, и для пешеходов.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

– Предстоит большая работа, чтобы идея велотрассы «Лев Толстой» стала реальностью. Да, есть много вопросов, много особенностей по каждому участку маршрута. Но здесь в буквальном смысле можно сказать – дорогу осилит идущий. Мы видим большую заинтересованность жителей, активную работу профессионалов, поддержку органов власти, поэтому я уверен, что все получится.