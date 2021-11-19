«Рисовозки», JDM, «руль в бардачке»: какие праворульные машины продают туляки

Фото: avito.ru

Отношение к праворульным автомобилям в нашей стране разнится. Например, для жителей Сибири и Дальнего Востока они – настоящая находка. Большой выбор, доступные цены и довольно высокая надёжность, несмотря на большие пробеги делают японский автопром очень популярным в суровых условиях Зауралья. Из минусов – возраст и дефицит запчастей.

В европейской части России у этих автомобилей есть как горячие поклонники, так и ярые противники. Из-за азиатского происхождения их называют «рисовозками», многие иронично щурятся, упоминая «руль в бардачке», а фанаты стритрейсинга наоборот считают, что машины сегмента JDM (в переводе с английского Japanese Domestic Market – «внутренний японский рынок») – лучший вариант для любителей погонять на заднем приводе.

Так или иначе, покупка праворульного автомобиля в стране с правосторонним движением – решение экстравагантное и даже смелое. Впрочем, для автомобилистов, точно знающих, что им нужно и зачем, это не проблема.

В Тульской области на продажу выставлено около 80 машин с правым рулём. Некоторые из них попали в наш очередной обзор. Главные критерии – отсутствие проблем с документами и видимых повреждений после ДТП, а также не слишком «кусачая» цена – в пределах 500 тысяч рублей. Поехали!

японский трактор

Первый и самый бюджетный вариант – Toyota Hilux Surf, 29-летний внедорожник стоимостью 230 тысяч рублей. Дизельный двигатель объёмом 2,4 литра выдаёт 94 лошадиные силы.

Рамный кузов, коробка автомат, полный привод и грязевая резина позволяют спокойно передвигаться почти по любому бездорожью. Продавец пишет, что «проходимец» в хорошем состоянии, установлен шноркель и «кенгурятник».

как в кино

Следующий экземпляр – тайная мечта всех мальчишек (и многих девчонок), чьё детство пришлось на первые фильмы знаменитой кинофраншизы «Форсаж». Nissan Skyline 2001 года выпуска можно приобрести за 295 тысяч рублей.

Контрактный двигатель мощностью 280 л. с. в отличном состоянии, хозяин меняет масло каждые 5000 км. Переплачивать налог не придётся – в ПТС прописано 215 лошадей. Кузов не гнилой, машина на полном ходу. Полный пакет документов, без штрафов, арестов и запретов. Продавец готов к торгу и обмену, а в подарок отдаст много запчастей.

черный «лифчик»

Симпатичный чёрный Nissan Leaf с электромотором мощностью 109 лошадиных сил обойдётся новому владельцу в 560 тысяч рублей. Экономичный мотор, коробка автомат, пробег 53000 км и 2012 год выпуска делают «лифчик» очень привлекательным, хотя и не самым тривиальным вариантом. Владелец пишет, что машина в состоянии новой, недавно пригнана из Японии. Рассматривается обмен и торг.

необычный «кубик»

Необычный «кубический» дизайн, двигатель 0,7 литра и вариатор – всё это про минивэн Toyota Pixis Space 2012 года выпуска, который продаётся за 520 тысяч рублей.

Как и предыдущий вариант, эта машина пригнана из Японии, без пробега по РФ. Пробег – 189 тысяч километров, один хозяин. Маленький расход топлива и просторный салон сделают эту «японку» верной подругой для семьи с детьми.

Японский немец

И, пожалуй, самый необычный экземпляр сегодняшнего обзора – Volkswagen Santana 1984 года выпуска, выставленный на продажу в Новомосковске. В Европе эта экспортная модель известна под названием Volkswagen Passat.

В 1995 году автомобиль был ввезён в Россию и поставлен на учёт, эксплуатировался мало и в щадящем режиме Двухлитровый пятицилиндровый двигатель, коробка автомат, круиз-контроль, кондиционер, ионизатор воздуха в салоне, велюровые сидения. Со слов автора, в Японии на этом автомобиле передвигался посол Германии. Цена – 317700 рублей.

Как вам эти «праворульки», друзья? Доводилось ли вам ездить на чём-то подобном? Делитесь впечатлениями в комментариях!