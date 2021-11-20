новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем
Фото: atoapiwag.ru

Алексей Дюмин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем

Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 75 лет.

С юбилейной датой Патриарха поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: 

«Своей мудростью, преданным служением Отечеству, людям и Русской Православной Церкви Вы снискали глубокое уважение верующих не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 

Ваш пастырский труд неизменно направлен на утверждение в обществе идеалов добра и милосердия, сохранение духовных и нравственных ценностей».

Глава региона пожелал Патриарху доброго здоровья, духовных сил и благополучия.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:50 −13
Другие статьи по темам
Событие
поздравление губернатораДень рожденияюбилей
Люди
Алексей ДюминПатриарх Кирилл
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Рисовозки», JDM, «руль в бардачке»: какие праворульные машины продают туляки
«Рисовозки», JDM, «руль в бардачке»: какие праворульные машины продают туляки
Скончался народный артист России Валерий Гаркалин
Скончался народный артист России Валерий Гаркалин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.