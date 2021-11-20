Алексей Дюмин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем

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Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 75 лет.

С юбилейной датой Патриарха поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

«Своей мудростью, преданным служением Отечеству, людям и Русской Православной Церкви Вы снискали глубокое уважение верующих не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Ваш пастырский труд неизменно направлен на утверждение в обществе идеалов добра и милосердия, сохранение духовных и нравственных ценностей».

Глава региона пожелал Патриарху доброго здоровья, духовных сил и благополучия.