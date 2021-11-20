Курение убивает: в Заречье мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

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Вечером 19 ноября, в квартире жилого дома на ул. Октябрьской в Туле, в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Ещё один пожар произошёл в Тепло-Огаревском районе. Там погибла 44-летняя женщина, а 37-летний мужчина получил ожоги различной степени тяжести.

По факту этих происшествий сотрудниками территориальных подразделений СУ СК России по Тульской области проводятся проверочные мероприятия.