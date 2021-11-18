Ревнивец из Тульской области облил жену бензином и обещал сжечь

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Щекинский районный суд вынес приговор 56-летнему жителю поселка Красногвардеец Тепло-Огаревского района. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Преступление было совершено в сентябре этого года. Установлено, что пьяный злоумышленник поссорился со своей женой, приревновав ее. В ходе скандала он облил супругу бензином и угрожал поджечь.

«Суд приговорил подсудимого к 280 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.