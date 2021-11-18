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Ревнивец из Тульской области облил жену бензином и обещал сжечь
Изображение Willi Heidelbach с сайта Pixabay

Ревнивец из Тульской области облил жену бензином и обещал сжечь

Мужчину признали виновным в угрозе убийством.

Щекинский районный суд вынес приговор 56-летнему жителю поселка Красногвардеец Тепло-Огаревского района. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
 
Преступление было совершено в сентябре этого года. Установлено, что пьяный злоумышленник поссорился со своей женой, приревновав ее. В ходе скандала он облил супругу бензином и угрожал поджечь.
 
«Суд приговорил подсудимого к 280 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:09 0
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Тульская областьЩекинский район
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