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Сбитая поездом пожилая тулячка скончалась в больнице

Сбитая поездом пожилая тулячка скончалась в больнице

По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

Несмотря на усилия медиков, пострадавшая при наезде товарного поезда 79-летняя женщина скончалась в больнице. Об этом корреспонденту Myslo сообщил информированный источник.

Напомним, несчастный случай произошел около 11 часов утра, на перегоне «Тула-3 — Криволучье», в районе оборудованного настила неподалеку от ТРЦ «Макси».

По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:45 +1
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