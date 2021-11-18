Сбитая поездом пожилая тулячка скончалась в больнице

Несмотря на усилия медиков, пострадавшая при наезде товарного поезда 79-летняя женщина скончалась в больнице. Об этом корреспонденту Myslo сообщил информированный источник.

Напомним, несчастный случай произошел около 11 часов утра, на перегоне «Тула-3 — Криволучье», в районе оборудованного настила неподалеку от ТРЦ «Макси».

По факту происшествия проводится процессуальная проверка.