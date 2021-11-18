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В Новомосковске не состоялся аукцион на установку главной новогодней ёлки
Но без традиционного праздничного дерева жители города не останутся.
В региональных СМИ появилась информация, что в Новомосковске не состоялся аукцион по определению подрядчика, который будет устанавливать на главной площади города новогоднюю ёлку.
Местные жители забили тревогу – неужели праздник пройдёт без главного атрибута? В администрации Новомосковска сообщили, что волноваться не о чем – для установки елки будет заключен прямой договор, а все работы завершатся до 15 декабря.
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