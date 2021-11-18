Региональная корпорация развития объединит все меры поддержки инвесторов

В нашем регионе инвесторам предоставят все имеющиеся механизмы поддержки в режиме «одного окна».

18 ноября генеральный директор Региональной корпорации развития и поддержки Григорий Лаврухин и его заместитель Иван Манаев на пресс-конференции рассказали о создании в Тульской области Единого института развития (ЕИР).

В своем Послании губернатор Алексей Дюмин поставил задачу предоставлять инвесторам все имеющиеся механизмы поддержки в режиме «одного окна». Для этого было принято решение создать Единый институт развития. Он объединяет 19 региональных институтов развития, входящих в 12 специализированных организаций — юридических лиц.

ЕИР станет одним из ключевых инструментов реализации Программы развития региона до 2026 г. Он раскроет возможности инструментов поддержки предпринимателей, построения качественной, интуитивно удобной для бизнеса и целостной системы поддержки и сопровождения бизнес-проектов, формирования высокомотивированной команды профессионалов в этой сфере.

Проекты, которые могут быть реализованы с участием ЕИР, есть в каждом из семи направлений Программы.

Одна из задач ЕИР — к 2030 году нарастить объем привлекаемых инвестиций до 400 млрд ежегодно. Уже сформирован инвестиционный портфель из 119 соглашений, которые в ближайшие годы принесут региону 590 млрд рублей инвестиций и более 17 тысяч новых рабочих мест.

До 2026 года планируется:

увеличить число получателей мер поддержки не менее чем в 2 раза;

ускорить принятие решения об оказании поддержки проектов не менее чем на 40%;

сократить время и количество документов, предоставляемых для получения поддержки, не менее чем на 30%;

повысить бюджетную эффективность поддерживаемых проектов не менее чем на 20%;

снизить число неблагонадежных получателей мер поддержки.

ЕИР включился в работу по развитию Особой экономической зоны (ОЭЗ) и индустриального парка (ИП) «Узловая», созданию Единой цифровой инвестиционной экосистемы и Инвестиционной карты региона, Системы поддержки инвестиционных проектов (Fast Track), системы учета земель сельскохозяйственного назначения, центра кластерного развития, а также внедрению новых региональных мер поддержки экспорта, повышению промышленного и инновационного потенциала экономики региона и др.

Максимальный набор преференций инвесторы могут получить на созданных в области особых экономических территориях.

На сегодня в ОЭЗ «Узловая» 23 резидента. Общий объем инвестиций — более 60 млрд рублей, планируется создать более 4000 тысяч новых рабочих мест. 4 компании уже запустили свои производства.

В 2018 году создана ТОСЭР «Ефремов» в 2019 г. — ТОСЭР «Алексин». В первой зарегистрировано 12 резидентов. Реализация их инвестиционных проектов позволит привлечь более 53 млрд рублей инвестиций и создать свыше 4 000 новых рабочих мест. Во второй работает 5 компаний с проектами на 5,5 млрд рублей, которые предусматривают создание 550 новых рабочих мест.

В ИП «Узловая» — 4 резидента, якорный резидент — завод автомобилей марки HAVAL. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Инвестиции в завод двигателей и коробки передач составят 20 млрд рублей.

По поручению Алексея Дюмина в этом году будет активизирована работа по привлечению инвестиционных проектов и в другие муниципалитеты региона, а также по снижению контрольно-надзорной нагрузки на бизнес.