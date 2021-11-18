В Узбекистане презентовали экспортный и инвестиционный потенциал Тульской области

Товарооборот между Узбекистаном и Тульской областью за 8 месяцев составил 26 млн долларов.

С 16 по 18 ноября прошла бизнес-миссия тульской делегации в Республику Узбекистан во главе с министром экономического развития региона Павлом Татаренко.

На открытии глава ведомства рассказал об инвестиционной привлекательности Тульской области, его конкурентных преимуществах и преференциях для бизнеса.

- Тульские товаропроизводители заинтересованы в развитии отношений с ближайшими соседями, поэтому мы видим большой потенциал во взаимовыгодном сотрудничестве с Республикой Узбекистан как в инвестиционном, так и в экспортном направлениях, — подчеркнул министр.

Руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева отметила, что в торговых отношениях между Республикой Узбекистан и Тульской областью наблюдается стабильный рост по всем внешнеторговым показателям. Товарооборот за первые 8 месяцев этого года составил 26 млн долларов США, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 32%. Бизнес-миссия будет способствовать развитию внешнеэкономического сотрудничества и позволит нарастить объемы экспорта в Узбекистан.

По словам торгового представителя РФ в Узбекистане Андрея Мокроусова, в последние годы вместе с товарооборотом между Тульской областью и Узбекистаном растет и взаимный интерес предприятий. Торгпред выразил готовность содействовать тульскому бизнесу в поиске деловых партнеров, организации переговоров и реализации совместных проектов.

Руководитель представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Павел Буханов презентовал финансовые и нефинансовые меры поддержки Российского экспортного центра, благодаря которым отечественные экспортеры стали быстрее продвигать товары и услуги на зарубежные рынки.

Дарья Медведева и председатель Ассоциации пищевой промышленности Республики Узбекистан Нигора Заитова заключили соглашение о продвижении продукции с логотипом «Сделано в Тульской области». Это позволит продвигать товары региональных производителей и создавать совместные проекты, такие как бизнес-миссии, торгово-закупочные сессии, тематические фестивали, выставки.

Павел Татаренко обсудил с советником — посланником Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадимом Митрофановым торгово-экономическое сотрудничество и перспективы межрегионального взаимодействия. На переговорах с директором платформы «Cooperation Lab» при АО «Узавтосаноат» Дилмурадом Аркиновым достигнута договоренность о привлечении в Тульскую область производителей автомобильных комплектующих.

По итогам встречи в министерстве сельского хозяйства Узбекистана стороны договорились о поставках тульской продукции, совместных проектах, а также о возможности локализации узбекских сельскохозяйственных компаний в Тульской области для дальнейшего развития экспорта.

В бизнес-миссии приняли участие представители экспортно ориентированных предприятий региона, в числе которых «Винпроф», «ТОЗ-Робототехника», «Белевская пастила», «Ясногорский насосный завод» и другие. Тульские экспортеры презентовали продукты питания, косметические товары, теплообменное оборудование и запасные части, роботизированные технологические комплексы, насосное оборудование для разных отраслей промышленности, высоконапорные трубные и шпалерные системы.

В ходе визита члены делегации провели деловые переговоры с узбекскими партнерами, представителями отраслевых ассоциаций и организаций, а также посетили предприятия потенциальных заказчиков в Ташкенте.