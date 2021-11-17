Чего ждать после прививки: какие побочки дают вакцины от коронавируса

Собрали информацию из инструкций к российским вакцинам, которыми можно привиться в Тульской области.

Темпы вакцинации от коронавируса в Тульской области, как и во всей стране, оставляют желать лучшего. Одна из причин — люди боятся побочных эффектов. Да, у вакцин могут быть нежелательные явления, как у всех остальных лекарственных средств.

Myslo внимательно прочитал медицинские документы о вакцинах и поговорил с читателями, которые сделали прививку.

В Тульской области сейчас можно получить прививку четырьмя вакцинами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Нет лишь одной — «ЭпиВакКорона-Н» (она мало чем отличается от первого варианта). Но мы распишем всё про все пять российских вакцин.

«Спутник V», он же «Гам-КОВИД-Вак» Комбинированная векторная вакцина, созданная центром имени Гамалеи. Она двухкомпонентная, произведена на основе аденовирусов, которые содержат частички генома вируса Sars.

В инструкции «Спутника» возможных побочных эффектов указано больше, чем у других вакцин. Про побочки производитель говорит так: нежелательные явления бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней.

Среди побочек производитель называет: непродолжительный гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры, боль в суставах и мышцах, слабость, общее недомогание, головная боль, головокружения и обморок). Возможны боль в ротоглотке, заложенность носа и боль в носу, першение в горле.

Возможна и реакция в месте введения вакцины: болезненность, зуд, покраснение и отёчность.

Реже после прививки отмечаются тошнота, дискомфорт в области желудка, снижение аппетита, иногда — увеличение некоторых лимфоузлов, близких к месту укола. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, крапивница, сыпь. В категории «очень редко» названы отек Квинке и анафилактический шок.

Возможны и отклонения в анализах крови и мочи, которые не имеют клинического значения и не нуждаются в терапии.

«Мой муж сделал вакцинацию и ревакцинацию „Спутником V“, и никаких последствий, ни разу ничего не было. Я тоже прошла полный курс „спутниковой“ вакцинации. После первого укола не заметила вообще никаких недомоганий, через 21 день после второго укола поднималась температура к ночи, до 37.4, была небольшая ломота в суставах. Таблеток не пила никаких, к утру все само прошло и больше не беспокоило». Ольга, 37 лет.

«У меня друг пару дней назад сделал прививку от ковида „Лайтом“ и все хорошо. Никаких побочек не наблюдает, только синяк на руке. Буду дальше бдить за его здоровьем». — Олег.

«Первую прививку „Спутника“ перенес без последствий. Через 21 день была повторная. Тогда ощущал легкое недомогание. Температура не повышалась». Константин, Тула.

«Сделали вакцину „Спутник-V“. На второй день у меня от прививки болела голова, мужа ничего не беспокоило. У подруги через 10 часов после первого укола был озноб и температура 37,2. Быстро прошло». Наталья, 50 лет.

«Спутник Лайт» По сути, это первый компонент «Спутника V».

Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а те же, что и у «старшего брата» — «Спутника V». Отмечается, что большинство нежелательных явлений завершились выздоровлением без последствий. Лабораторные отклонения в анализах пациентов не нуждались в проведении дополнительных диагностических процедур и назначении терапии.

«Ревакцинировался „Лайтом“ месяц назад, ничего не заметил. Может, воду вкололи?» Сергей, 40 лет.

«КовиВак» Классическая инактивированная вакцина, которая содержит вирус Sars, но он инактивирован или убит. Производитель — «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

Здесь возможных побочек меньше. Наиболее частыми были местные реакции: боль (менее 15% от числа вакцинаций) и уплотнение в месте инъекции (до 1%). Общие реакции: головная боль (до 2% вакцинируемых) и кратковременная гипертермия (до 1%). Чаще выявлялись реакции легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных реакций на вакцинацию не было. Побочные реакции могут появиться в 1−3 сутки после инъекции. Продолжительность реакций обычно не превышает трех суток. Не исключено развитие аллергических реакций, синкопальных состояний (потеря сознания как реакция на саму процедуру введения препарата) и увеличение лимфоузлов. Не исключено присоединение острых (например, ОРВИ и т. п.) или обострение хронических инфекционных заболеваний из-за временного напряжения иммунитета на фоне вакцинации.

«Поставилась Ковиваком. Ни у меня, ни у мужа никаких побочек не было. После первой прививки к вечеру был небольшой озноб и 37.5 температура. Утром все нормально. У обоих ныло плечо. После второго укола никаких неприятных ощущений не было». Валентина, 35 лет.

«Место укола болело несколько дней, и то когда трогаешь. Побаливало горло. После второго укола болело только место, куда кололи. У подруги (тоже поставила КовиВак) три дня держалась температура 37, дали больничный». Нинель, 30 лет.

«Считаю эту вакцину более безопасной. У меня больное сердце, я выбирал прививку с минимумом побочных эффектов. После первого укола „крутило“ суставы и немного болело горло. После второго укола была тяжесть в груди, но, возможно, это от давления или от нервов». Валерий, 37 лет.

«ЭпиВакКорона» и «ЭПИВАККОРОНА-н»

Это пептидная вакцина, содержит три синтетических, произведенных в лаборатории, искусственных гена вируса Sars, которые соединены с белком. Он служит носителем, чтобы проникнуть внутрь клетки и сформировать защитный иммунитет. Разработана Новосибирским научным центром «Вектор».

Среди побочек названы следующие: часто — боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5°С.

В инструкции отмечено: если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

У «ЭпиВакКороны-Н» — те же побочные эффекты, только плюсом идет отек Квинке в редких случаях. Возможно, за время производства новой вакцины был зарегистрирован случай нежелательной реакции, который внесли в инструкцию.

«Я — аллергик, врач посоветовал мне привиться „ЭпиВакКороной“. После прививки три дня у меня чувствовалось сильное онемение в руке. Плюс была небольшая слабость и задержка месячных на два дня (не знаю, связано ли с прививкой). В остальном прививка — оба укола — пришла легко. Прошло более полугода после прививки, тьфу-тьфу, вроде не заболела». Анастасия, 28 лет.

говорит эпидеомиолог

Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова:

− Все люди разные и по-разному реагируют на введение лекарственного препарата. Постпрививочные реакции непродолжительные, проходят через 2−3 дня. Чаще всего отмечают боль, уплотнение в месте инъекции, кратковременное повышение температуры, гриппоподобное состояние. Могут быть аллергические реакции.

Эта статистика собрана из опросов перед второй прививкой и из дневников самонаблюдения, которые заполняют получившие вакцину пациенты. Такая реакция свойственна почти всем прививкам, это не особенное осложнение после вакцины против коронавируса, её не стоит бояться. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

При этом отсутствие или наличие реакции не говорит о том, вырабатывается иммунитет или нет.