Роспотребнадзор заявил об обязательной проверке на коронавирус людей с симптомами ОРВИ

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

- Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией, — подчеркнула Попова.

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

- Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией, — подчеркнула Попова.Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

- Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией, — подчеркнула Попова.





Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».



«Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — подчеркнула Попова.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6195224b9a794762b7e553f3

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».«Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — подчеркнула Попова.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6195224b9a794762b7e553f3