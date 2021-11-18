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Роспотребнадзор заявил об обязательной проверке на коронавирус людей с симптомами ОРВИ

Роспотребнадзор заявил об обязательной проверке на коронавирус людей с симптомами ОРВИ

Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора РФ 17 ноября

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. 

Анна Попова

- Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией, — подчеркнула Попова.

 

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.  
- Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией, — подчеркнула Попова.Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. 

- Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией, — подчеркнула Попова.

 

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — подчеркнула Попова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6195224b9a794762b7e553f3

Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — подчеркнула Попова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6195224b9a794762b7e553f3
Всех пациентов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией», — подчеркнула Попова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6195224b9a794762b7e553f3
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 13:40 0
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Анна ПоповаРоспотребнадзор РФ
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