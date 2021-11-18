Могилу с останками жителей, найденных при раскопках в центре Тулы, благоустроили

На кладбище №3 благоустроили могилу, в которой захоронены жители Тулы, чьи останки были найдены археологами при раскопках под Крестовоздвиженской площадью.

А до этого могила выглядела вот так:

Напомним, туляков тогда возмутило пренебрежительное отношение к праху наших предков. Администрация Тулы пообещала привести могилу в порядок, что собственно и сделала.