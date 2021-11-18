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На Суворовских карьерах мотогонщики перетянули лес километрами сигнальной ленты
Фото Myslo.

На Суворовских карьерах мотогонщики перетянули лес километрами сигнальной ленты

И оставили ее там. Лента нужна была для обозначения трассы, но после соревнований о ней никто не вспомнил.

Суворовские карьеры — популярное место отдыха у жителей всего региона. 6 ноября здесь проходила открытая кантри кросс-тренировка «На пределе». Любителей мотогонок объединил райдер BSE Racing Team Максим Гедич совместно с клубом EnduroRidersTula. Организаторы собирали взносы и обещали призовой фонд для победителей.

Для обозначения трассы на деревьях растянули оградительные ленты. Тренировка закончилась, а ленты так и остались на месте. Ими вдоль и поперек перетянут весь карьер. Об этом Myslo рассказали местные жители.

Myslo связался с администрацией МО Юго-Восточное Суворовского района. Оказалось, там не только не знают о проблеме, но и вообще были не в курсе мотогонки.

- За разрешением на проведение мероприятий 6 ноября к нам никто не обращался. Но мы обязательно проведем по этому поводу проверку, — пояснили в администрации.

Один из организаторов тренировки Ярослав Печурин в разговоре с Myslo рассказал, что вредить экологии спортсмены не собирались:

- Мы оставили ленты на неделю, и в субботу 20 ноября мы приедем и все уберем, обещаем. Пока готовили тренировку, потратили все силы. Дали себе неделю отдыха. Мы постоянно тренируемся на карьерах, и убираем там сами. Перед гонкой, например, вывезли оттуда два прицепа мусора. А разрешение мы не запрашивали, потому что это лишь тренировка, а не сами соревнования.

Кажется, Ярослав лукавит. Тренировка была очень похожа на соревнования. С участников собирали взносы, в официальных группах объявили результаты, там же появились фото победителей с медалями, грамотами и конвертами с денежными призами.

Надеемся, что спортсмены все же смогут сдержать обещание и ленту уберут. А пока территория выглядит так:

Оксана Грудинина
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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 18:10 −1
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