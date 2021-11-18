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Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей о метели и обильном снеге
Начинающим автолюбителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.
С 19 ноября, со второй половины дня, в нашем регионе ожидается ухудшение погодных условий – обильный снег, местами метель, гололедица и возможно образование снежных заносов.
Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки. Поэтому тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно начинающих водителей.
«В случае вынужденных и необходимых поездок, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Соблюдайте скоростной режим, учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», — сообщило региональное ведомство.
Важную роль в эксплуатации транспортного средства в данный период играет использование зимней колесной резины. Тульская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перейти на использование шин, предназначенных для эксплуатации в зимний период.
- При отрицательных температурах окружающей среды летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности.
- Помните, что летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не смогут обеспечить максимального сцепления с дорогой. В итоге, эксплуатация автомобиля в зимний период на летних шинах, подвергает не только вас, но и других участников дорожного движения опасности.
- Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Уважаемые водители, помните, что перед тем, как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от наледи и снега. Движение с заснеженными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно. Также, прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что вся оптика автомобиля очищена от снега.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38
Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13
Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7−999−374−05−98
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