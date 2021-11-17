В Туле из-за нарушений антиковидных норм закрыли ТЦ «София»

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Они были выявлены в ходе планового рейда, проведённого сотрудниками Роспотребнадзора.

Тульский Роспотребнадзор в ходе проверочных мероприятий обнаружил нарушения антиковидных требований в торговом центре «София» на ул. Каминского.

В частности, на входе в здание не проверялись QR-коды и не измеряли температуру сотрудникам. Кроме того, не соблюдался график дезинфекции помещений. Административные материалы были направлены в Центральный районный суд, который временно приостановил работу торгового центра.