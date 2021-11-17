В Туле образовались серьёзные пробки

Фото из архива MySlo

На проспекте Ленина – сразу два ДТП, перекрывших две полосы, а на ул. Советской посреди дороги сломался автомобиль.

В среду вечером в областной столице образовались серьёзные пробки – по данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на отдельных участках не превышает 30 км/ч.

Почти замерли ул. Пушкинская, Гоголевская. На ул. Советской посреди дороги сломалась машина. На проспекте Ленина – сразу два ДТП, не слишком серьёзных, но перекрывших две полосы движения.

Есть заторы на улицах Л. Толстого, Тургеневской и Первомайской. В Пролетарском районе стоят ул. Ложевая, Марата, Степанова, Калинина, Кирова и некоторые другие.