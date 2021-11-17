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Более 1500 туляков подали заявки на бесплатное подведение газа к домам
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Более 1500 туляков подали заявки на бесплатное подведение газа к домам

Глава администрации города Дмитрий Миляев провёл заседание городского штаба по вопросам догазификации домовладений.

В соответствии с поручением Президента РФ, догазификация предполагает доведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без финансового участия жителей.

Начальник управления городского хозяйства администрации города Валерий Дорожкин рассказал, что в Туле более 5000 домов, соответствующих критериям профильной программы. Для участия в ней нужно подать заявление, которых поступило уже порядка 1500. Более, чем в 50 домов уже поступает голубое топливо.

Гендиректор «Тулагоргаза» Василий Большов сообщил о том, что планы работ расписан до 2024 года. Подать заявку на подведение газа можно в офисе организации, на портале Госуслуг, в МФЦ или на сайте Единого оператора газификации. Для подведения газа к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам требуется коллективная заявка членов СНТ.

Дмитрий Миляев отметил, что эффективная реализация программы догазификации – общая задача. Он поручил подразделениям администрации сократить до минимума сроки выдачи разрешений на производство работ, согласования схем движения, приемки работ и активизировать разъяснительную работу с жителями по вопросам участия в программе.

 

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