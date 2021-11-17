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Где в Туле 18 ноября не будет электроэнергии

Где в Туле 18 ноября не будет электроэнергии

Публикуем список адресов.

С 8.30 до 18.00 обесточены будут следующие дома:

  • ул. Благовещенская, 3, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 8-в,
  • пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3, 8-а, 8-д,
  • пер. Благовещенский, 4,
  • пер. Союзный,
  • ул. Металлистов, 5, 11, 13, 17, 20, 21, 23,
  • ул. Советская, 5,
  • ул. Союзная, 1,
  • ул. Николая Руднева, 49,
  • ул. Станиславского, 18-а, 20-а,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 98, 100, 102, 104,
  • ул. Мира, 15-а, 15-б,
  • ул. Белкина, 1-б, 1-в,
  • пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а,
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 23-42,
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • п. Ново-Скуратово, 115-133, 133-а, 116-137,
  • п. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 17, 19,
  • ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7.
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