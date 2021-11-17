Историческая драма Ридли Скотта и премьера комедии Уэса Андерсона: последние новинки от «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

Историческая драма режиссёра Ридли Скотта. С великолепным актерским составом: Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек. Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Король постанавливает, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. В случае поражения Карружа должны сжечь на костре за ложные обвинения.

Новый и долгожданный фильм Уэса Андерсона, который уже сейчас многие называют лучшим фильмом года. Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.

«Небо» (12+)

Сюжет ленты основан на реальных событиях: судьбам двух героев – подполковника Сошникова и капитана Муравьева – было суждено переплестись на военной базе Хмеймим. Во время одного из боевых вылетов их истребитель был сбит турецким самолетом. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев катапультировались, но лишь одному из них удалось вернуться домой живым.

«Плюшевый бум» (6+)

Новый проект от создателей «Смешариков» и «Фиксиков», приключенческий и семейный проект «Плюшевый бум». Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.