Историческая драма Ридли Скотта и премьера комедии Уэса Андерсона: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Последняя дуэль» (18+)
Историческая драма режиссёра Ридли Скотта. С великолепным актерским составом: Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек. Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Король постанавливает, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. В случае поражения Карружа должны сжечь на костре за ложные обвинения.
«Французский вестник» (18+)
«Небо» (12+)
Сюжет ленты основан на реальных событиях: судьбам двух героев – подполковника Сошникова и капитана Муравьева – было суждено переплестись на военной базе Хмеймим. Во время одного из боевых вылетов их истребитель был сбит турецким самолетом. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев катапультировались, но лишь одному из них удалось вернуться домой живым.
«Плюшевый бум» (6+)