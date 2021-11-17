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Историческая драма Ридли Скотта и премьера комедии Уэса Андерсона: последние новинки от «Синема Парк»

Историческая драма Ридли Скотта и премьера комедии Уэса Андерсона: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте! 

 

«Последняя дуэль» (18+)

Историческая драма режиссёра Ридли Скотта. С великолепным актерским составом: Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек. Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Король постанавливает, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. В случае поражения Карружа должны сжечь на костре за ложные обвинения. 

 

«Французский вестник» (18+)

Новый и долгожданный фильм Уэса Андерсона, который уже сейчас многие называют лучшим фильмом года. Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. 
 

«Небо» (12+)

Сюжет ленты основан на реальных событиях: судьбам двух героев – подполковника Сошникова и капитана Муравьева – было суждено переплестись на военной базе Хмеймим. Во время одного из боевых вылетов их истребитель был сбит турецким самолетом. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев катапультировались, но лишь одному из них удалось вернуться домой живым. 

 

«Плюшевый бум» (6+)

Новый проект от создателей «Смешариков» и «Фиксиков», приключенческий и семейный проект «Плюшевый бум». Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:34 +1
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