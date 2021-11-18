Как у Булгакова: фотограф заснял Тульский кремль во время «кровавого» заката

Фото Алексея Горохова

Тульский фотограф Алексей Горохов опубликовал снимки, сделанные минувшим летом на территории Тульского кремля. Древняя крепость в часы заката окрасилась в «кровавый» цвет. Получилось очень красиво и монументально.

При просмотре этих кадров в голове невольно звучат булгаковские строчки: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…» и вспоминается «час небывало жаркого заката», в который Воланд появился на Патриарших прудах. Смотрим!