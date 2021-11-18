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Как у Булгакова: фотограф заснял Тульский кремль во время «кровавого» заката
Фото Алексея Горохова

Как у Булгакова: фотограф заснял Тульский кремль во время «кровавого» заката

Получилось красиво и монументально.

Тульский фотограф Алексей Горохов опубликовал снимки, сделанные минувшим летом на территории Тульского кремля. Древняя крепость в часы заката окрасилась в «кровавый» цвет. Получилось очень красиво и монументально.

При просмотре этих кадров в голове невольно звучат булгаковские строчки: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…» и вспоминается «час небывало жаркого заката», в который Воланд появился на Патриарших прудах. Смотрим!

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Тульский кремль на закате, Фото: 1
Тульский кремль на закате, Фото: 2
Тульский кремль на закате, Фото: 3
Тульский кремль на закате, Фото: 4
Тульский кремль на закате, Фото: 5
Тульский кремль на закате, Фото: 6
Тульский кремль на закате, Фото: 7
Тульский кремль на закате, Фото: 8
Тульский кремль на закате, Фото: 9
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