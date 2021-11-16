В Туле откроется выставка работ европейских художников XVII-XIX веков

Фото: vk.com/art_museum_tula

Новую экспозицию под названием «Великие и забытые. Из путешествий по России» можно будет посетить до 16 января.

В четверг, 18 ноября, «Тульское музейное объединение» приглашает на вернисаж выставки «Великие и забытые. Из путешествий по России». Её представят в Тульском музее изобразительных искусств.

Экспозиция познакомит туляков и гостей города с произведениями западноевропейских мастеров XVII-XIX веков Тульского музея изобразительных искусств. Большинство из них посетители увидят впервые.

Это разножанровые картины итальянских, голландских, французских, немецких, польских художников. В музей работы поступили в основном из дворянских усадеб Тульской области и частных коллекций. Творчество некоторых мастеров Германии, Польши, Бельгии XVII-XIX веков представлено единичными произведениями.

Рядом с произведениями известных авторов будут висеть живописные полотна малоизученных мастеров. Все эти картины по своему художественному уровню достойны внимательного отношения исследователей и понимания их как составной части мировой художественной культуры.