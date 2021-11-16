Юных тульских футболистов приглашают в Академию «Арсенала»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Центр подготовки юных футболистов Академия «Арсенал» объявляет о проведении набора в команду юношей 2013 года рождения. Просмотр юных футболистов будет проходить в футбольном манеже Центрального стадиона «Арсенал» 20 ноября, начало – в 12.00. Регистрация участников начнётся в 11.30 в здании Академии ПФК «Арсенал» (пр. Ленина, 87/10).

При себе необходимо иметь спортивную форму и обувь для манежа, справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную не ранее, чем за три дня до просмотра и свидетельство о рождении. Анкету кандидата можно скачать тут.