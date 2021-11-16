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Юных тульских футболистов приглашают в Академию «Арсенала»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Юных тульских футболистов приглашают в Академию «Арсенала»

Просмотр потенциальных кандидатов состоится в субботу, 20 ноября.

Центр подготовки юных футболистов Академия «Арсенал» объявляет о проведении набора в команду юношей 2013 года рождения. Просмотр юных футболистов будет проходить в футбольном манеже Центрального стадиона «Арсенал» 20 ноября, начало – в 12.00. Регистрация участников начнётся в 11.30 в здании Академии ПФК «Арсенал» (пр. Ленина, 87/10).

При себе необходимо иметь спортивную форму и обувь для манежа, справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19, выданную не ранее, чем за три дня до просмотра и свидетельство о рождении. Анкету кандидата можно скачать тут.

Предварительная регистрация проводится по телефонам: 52-52-87, 8(961)262-28-81, 8(961)262-29-46.

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