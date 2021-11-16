Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 269 случаев заболевания и 16 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 269 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 16 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 363 жителя региона, 56 136 вылечились, 3723 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:47, 44 1682 -8
вчера, в 17:04, 58 2371 -4
вчера, в 16:20, 128 6521 -25
вчера, в 12:39, 27 1303 -1
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