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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 269 случаев заболевания и 16 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 269 случаев заболевания и 16 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 269 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 16 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 64 363 жителя региона, 56 136 вылечились, 3723 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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