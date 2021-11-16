Роспотребнадзор освободил привитых от COVID-19 от карантина после контакта с больными
Также ведомство изменило правила тестирования непривитых, контактировавших с больным.
Граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.
При этом человек, не получивший вакцину, обязан провести в изоляции 14 дней.
Кроме того, документ содержит новые правила исследования на коронавирус контактировавших с больными. Материал для анализа у них следует брать на 10−12 день после последнего контакта.
Постановление вступает в силу 17 ноября.
сегодня, в 12:10, 37 1082 -3
вчера, в 17:04, 58 2370 -4
вчера, в 16:20, 128 6519 -25
вчера, в 12:39, 27 1303 -1
Другие статьи по темам
Место