Роспотребнадзор освободил привитых от COVID-19 от карантина после контакта с больными

Граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

При этом человек, не получивший вакцину, обязан провести в изоляции 14 дней.

Кроме того, документ содержит новые правила исследования на коронавирус контактировавших с больными. Материал для анализа у них следует брать на 10−12 день после последнего контакта.

Постановление вступает в силу 17 ноября.