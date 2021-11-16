Фото: instagram.com/4p.tula/
На ул. Баженова в Туле сбили пенсионера на велосипеде
Пострадавший госпитализирован.
Утром 16 ноября на ул. Баженова в Туле 21-летний водитель «четырнадцатой» сбил 71-летнего велосипедиста. Фото с места ДТП было опубликовано в социальных сетях.
В момент наезда автомобиль выезжал со дворовой территории, а пострадавший следовал по проезжей части
«В настоящий момент мужчине-велосипедисту оказывается медицинская помощь», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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