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На ул. Баженова в Туле сбили пенсионера на велосипеде
Фото: instagram.com/4p.tula/

На ул. Баженова в Туле сбили пенсионера на велосипеде

Пострадавший госпитализирован.

Утром 16 ноября на ул. Баженова в Туле 21-летний водитель «четырнадцатой» сбил 71-летнего велосипедиста. Фото с места ДТП было опубликовано в социальных сетях.
 
В момент наезда автомобиль выезжал со дворовой территории, а пострадавший следовал по проезжей части
 
«В настоящий момент мужчине-велосипедисту оказывается медицинская помощь», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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