Тульский фотограф засудил администрацию за использование его работ на поздравительных баннерах

Городские чиновники и рекламщики разместили на улицах Тулы 46 поздравительных конструкций, используя фотографии без разрешения автора.

Тульский арбитражный суд обязал администрацию города и одно из рекламных агентств города выплатить более 400 тысяч рублей фотографу Алексею Горохову. Компенсация присуждена за использование авторских фотографий без разрешения правообладателя.

Эта история началась ещё в 2017 году. В конце декабря Алексей обнаружил, что буквально весь город усеян поздравительными баннерами и плакатами, при изготовлении которых были использованы четыре его снимка.

Разрешение у автора, разумеется, никто не спрашивал, поэтому туляк обратился за помощью к юристам. Готовясь к судебному разбирательству, они насчитали 46 коллажей, развешанных по всем районам областной столицы.

За размещение рекламных конструкций и новогодних украшений отвечает городское управление по административно-техническому надзору, а тендер на изготовление плакатов и баннеров выиграло ООО «Неформат» — именно они и были главными ответчиками по делу.

Также к судебному разбирательству были привлечены семь рекламных агентств, которым принадлежат рекламные щиты.

комментарий юриста

Интересы Алексея Горохова в суде представлял руководитель «Правового бюро ЗИСИС» юрист Евгений Черников:

«Мы провели два судебных процесса, потратили много времени и сил. На протяжении всего разбирательства ответчики никак не пытались урегулировать спор и найти компромиссное решение. Наоборот, представители городской администрации всячески нас путали, давали формальные ответы на запросы и неоднократно меняли свою позицию по делу, отказываясь признать иск.

Сотрудничал с нами только представитель ООО „Неформат“. Он рассказал, что макеты баннеров были получены от администрации уже в готовом виде. То есть, контрафактные макеты для поздравлений изготовили именно чиновники, а все остальные лишь исполняли заказ».

Итогом этой длинной истории стало решение суда — управление административно-технического надзора администрации Тулы обязано выплатить автору фотографий 260 тысяч рублей, а ООО «Неформат» — 160».