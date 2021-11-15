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Где в Туле не будет света 16 ноября

Где в Туле не будет света 16 ноября

Публикуем список адресов.

Во вторник с 8.30 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • Венёвское шоссе, 4, 27, 14,
  • ул. Калинина, 114,
  • ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,
  • ул. Кольцова, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,
  • ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • п. Горелки: 3-й Горельский пр-д 9, 11, 3, 3-а,17,
  • ул. Энтузиастов 2-26, 1-а-11,
  • ул. Серпуховская 22-28, 23-37,
  • ул. Мелиховская, 15, 17,
  • ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118, 118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. С. Лазо, 20,
  • ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56.
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