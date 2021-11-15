Где в Туле не будет света 16 ноября

Во вторник с 8.30 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

Венёвское шоссе, 4, 27, 14,

ул. Калинина, 114,

ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,

ул. Кольцова, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),

ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,

ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,

ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.),

п. Горелки: 3-й Горельский пр-д 9, 11, 3, 3-а,17,

ул. Энтузиастов 2-26, 1-а-11,

ул. Серпуховская 22-28, 23-37,

ул. Мелиховская, 15, 17,

ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а,

п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118, 118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.),

пер. Колхозный, 2,

п. Северный: ул. Матросова, 2-30,

ул. Челюскинцев, 2-11,

ул. С. Лазо, 20,

ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),

ул. Водоохранная, 54, 55, 56.