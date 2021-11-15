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Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве ЦФО
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве ЦФО

На соревнованиях в Орле сразились более 300 спортсменов.

Воспитанники тульской спортшколы «Триумф» выступили успешно и заняли следующие призовые места:

  • 1 место: Руслан Кайтазов,
  • 2 место: Кирилл Дагаев, Игорь Чеканихин, Анатолий Ульянов,
  • 3 место: Денис Улисков.

Спортсменов подготовили Дмитрий Дагаев, Инна Жданова и Артур Вартеванян. Победители и призеры соревнований примут участие в первенстве России, которое состоится в феврале.

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