Фото: пресс-служба администрации Тулы.
Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве ЦФО
На соревнованиях в Орле сразились более 300 спортсменов.
Воспитанники тульской спортшколы «Триумф» выступили успешно и заняли следующие призовые места:
- 1 место: Руслан Кайтазов,
- 2 место: Кирилл Дагаев, Игорь Чеканихин, Анатолий Ульянов,
- 3 место: Денис Улисков.
Спортсменов подготовили Дмитрий Дагаев, Инна Жданова и Артур Вартеванян. Победители и призеры соревнований примут участие в первенстве России, которое состоится в феврале.
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