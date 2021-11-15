Тульские рукопашники завоевали медали на первенстве ЦФО

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

На соревнованиях в Орле сразились более 300 спортсменов.

Спортсменов подготовили Дмитрий Дагаев, Инна Жданова и Артур Вартеванян. Победители и призеры соревнований примут участие в первенстве России, которое состоится в феврале.