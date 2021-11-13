Выдумки, Новая жизнь и А-коттедж: самые необычные дома на Новый год в Тульской области

Фото: avito.ru

Пора строить планы на предстоящие зимние праздники! А поможет вам в этом наш очередной обзор объявлений с Avito.ru

Первые длинные выходные нового, 2022 года, продлятся 10 дней — отдыхать мы будем с 31 декабря по 9 января. В условиях текущей эпидемиологической обстановки возможности зимнего отдыха весьма скромные, поэтому многие туляки уже сейчас начали бронировать загородные дома на предстоящие праздники.

Услуга пользуется спросом — в первой половине ноября на «Авито» насчитывается всего 20−25 предложений с ценовым диапазоном от 5 до 25 тысяч рублей за сутки. Самые интересные варианты — в нашем обзоре. Поехали!

с горкой и песочницей

В деревне Венюково Заокского района сдаётся домик с русской баней на дровах, рассчитанный на 10 человек. С 31 декабря по 3 января он уже забронирован, стоимость суточного проживания с 3 января составляет 5000 рублей.

В наличии: кухня-столовая со всей необходимой посудой, газовая плита, холодильник, микроволновка, телевизор, музыкальный центр, туалет, душ, парилка, несколько спальных комнат и уединенная мансарда для двоих. На территории есть горка и песочница (видимо, на тот случай, если кому-то захочется в январе куличиков налепить). Постельного белья и тапочек хозяева не выдают, зато могут заселить гостей с животными.

выдумки в сосновом бору

В том же Заокском районе, в деревне с забавным названием Выдумки, сдаётся небольшой каменный дом, стоящий в окружении сосен на огороженной территории площадью в 1 га.

К услугам гостей — кухня, санузел, душевая кабина, стиральная машина, 3 спальни, балкон и крытая терраса. Все коммуникации, канализация, газ, артезианская скважина, камин, стоянка на 4 машины. Дом рассчитан максимум на 6 человек, хозяева рады семьям с детьми и животными. С 1 по 3 января — 15 тысяч рублей в сутки, с 4 по 10 января — 7 тысяч за сутки.

Едем в новую жизнь!

В Венёвском районе, в деревне с символическим названием Новая жизнь, на новогодние праздники сдаётся шале на берегу лесного озера. Для гостей — гостиная с панорамным окном, мягкая мебель, две спальни, санузел, баня, кухня со всем необходимым, индивидуальные средства гигиены, мангальная зона. Вместимость — 5 взрослых и 2 детей.

На территории имеется охраняемый гостевой паркинг, видеонаблюдение, прогулочные маршруты, пляж, пирс, лодки, шезлонги, гамаки, качели, батут и даже мини-зоопарк. Для любителей «тихой охоты» — два водоёма с карпом, форелью, осетром, щукой, толстолобиком и белым амуром.

Новогодняя ночь обойдётся в 25 тысяч рублей, новогодние праздники — 15 тысяч в сутки. Дополнительно предоставляются услуги банщика, повара, инструктора по рыбной ловле, прокат удочек и снастей.

необычная технология

В Донском за 5000 рублей можно на сутки арендовать дом, построенный по технологии A-frame. Название происходит от английского слова frame — рама. Это дом, напоминающий формой букву «А». Характерная особенность таких домов — отсутствие фасада. Они состоят только из крыши, скаты которой спускаются практически до земли и выполняют роль стен.

Автор объявления пишет, что имеется баня, подогреваемая купель, двуспальная кровать и раскладной диван, а также два раскладных кресла, к которым можно добавить надувной матрас. Можно разместить до 8 человек.

тишина и поросята

В деревне Большая Алешня (Суворовский район) с 3 января можно арендовать дом на 10 человек, расположенный в лесу, в пяти километрах от дороги. Хозяева пишут, что это идеальное место для тех, кто устал от городской суеты, хочет побыть в тишине и окунуться с головой в природу.

Гостей ждут две комнаты с двумя двуспальными мягкими диванами и одним односпальным креслом, дополнительно есть мягкие раскладушки. Дом укомплектован всем необходимым, имеются настольные игры, караоке, садовые качели, большой стол на 20 человек, кресла-качалки и мангал.

Рядом расположен животноводческий комплекс — можно посмотреть на курочек, гусей, уток, поросят или приобрести фермерскую продукцию на свой выбор. Стоимость аренды — 10 тысяч рублей в сутки, но при аренде на срок от 7 суток предоставляется скидка аж в 54%.

красота и роскошь

Для тех, кто не хочет уезжать далеко от города, есть двухэтажный коттедж площадью в 300 квадратных метров в Горелках. Бассейн с подогревом, русская баня на дровах, камин, банкетный зал, бильярд, парковка на 4 машины.

Красивый дизайнерский интерьер, отделка стен натуральным камнем, теплые полы, многоуровневое освещение и множество других «плюшек». Арендодатель уточняет, что после 22.00 шуметь на улице запрещено, а молодежные компании до 21 года принимаются с взрослым представителем. На Новый год дом сдан, цена на праздники — минимум 10 тысяч в сутки.

Уже решили, где и как будете встречать Новый год? Поделитесь планами в комментариях!