Накажи автохама: чуть не убил себя и другого водителя

Подписчик поделился с нами записью с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель «Нивы» с прицепом грубо нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал серьезную аварию.

По словам автора, кадры были сняты в районе деревни Федяшево Ясногорского района Тульской области.

«Создал потенциально опасную ситуацию на дороге, которая могла привести к трагическим последствиям. Водитель совершил запрещенный разворот с обочины, нарушил сплошную разметку, не убедился в безопасности маневра, не включил поворотник. Номер автомобиля нарушителя Е554СВ71. /По открытым базам данных,/ транспортное средство не прошло технический осмотр, отсутствует страховка, числятся неоплаченные штрафы. Регион использования ТС — Тульская обл., Ясногорск», — сообщил подписчик.