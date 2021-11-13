«Обидно и эпично»: туляк попал на трассе под ледяную «бомбардировку»

Кадр из видео аккаунта: tiktok.com/@autorazbor_71

Сначала над дорогой низко пролетел легкий самолёт, а затем в лобовое стекло прилетел кусок льда со встречной фуры.

Житель Тульской области опубликовал в TikTok видеозапись с регистратора, сделанную 10 ноября.

Сначала над трассой довольно низко пролетел легкомоторный самолёт, а затем прямо в лобовое стекло автору «прилетело» от встречной фуры – с крыши грузовика сорвался большой кусок льда.

«Бомбардировка?! Да нет. Еду такой, никого не трогаю, смотрю с левой стороны самолет малой авиации, ну красиво летит, понты всякие)), пролетает и тут в лобаш – на! Подача! А всего-то с фуры лёд слетел. Обидно и наполовину эпично» – посетовал автовладелец.