История одного возвращения: тулячка узнала судьбу своего деда спустя почти 80 лет после его гибели

Василий Гаврилович Зотов погиб в 1942 году на Украине и до недавнего времени числился пропавшим без вести.

Несколько недель назад мы писали о том, что украинские поисковики ищут родственников нашего земляка, сержанта Красной Армии Василия Зотова. Они нашлись в тот же день — внучка Василия Зотова Марина Краснова прочитала нашу публикацию и связалась с волонтёрами.

Эта история началась больше двух лет назад. В 2018 году украинские поисковики во время полевой экспедиции обнаружили останки нескольких командиров Красной Армии.

У одного из офицеров в планшете был достаточно хорошо сохранившийся военный билет. При расшифровке выяснилось, что документ принадлежит уроженцу села Змеевка Лазаревского района Тульской области Василию Гавриловичу Зотову, 1913 года рождения.

Военный билет Василия Зотова

— Наш отряд давно сотрудничает с украинским поисковиком Сергеем Безносовым, — рассказала представитель тульского поисково-исследовательского отряда «Память» Светлана Соколова. — Вместе с единомышленниками он поднял останки командного состава. Офицеры лежали все вместе, и у одного из них в планшете нашли военный билет Василия Зотова. Получается, что Василий Зотов погиб, а командир забрал его документ и позже погиб сам.

Представители отряда «Память» начали искать родных солдата, чтобы передать им военный билет. Из документов, опубликованных на порталах «Память народа» и ОБД «Мемориал» стало известно, что у Василия Гавриловича была жена, Зотова Анастасия Федоровна, которая проживала в Туле, в доме № 128 по улице Галкина.

Поиски долго оставались безуспешными. Но в октябре текущего года, после того, как информация о найденных документах была опубликована на Myslo, с поисковиками связалась внучка бойца Марина Краснова.

Василий Гаврилович Зотов

В её семье помнили деда, всегда выходили с его портретом на шествие «Бессмертного полка». Много лет родные искали любые сведения о судьбе Василия Гавриловича. Они нашли материалы о боевом пути 7-й танковой бригады, в которой служил их предок. Марина Краснова бережно хранит похоронку и его последнее фронтовое письмо деда.

— Дедушка и бабушка поженились до войны, — говорит женщина. — Жили в деревне Змеево, недалеко от Щекино. 9 ноября 1939 года у них родилась Галя — моя мама. Дедушка работал трактористом, в дочке своей души не чаял. Жили счастливо, но недолго. Как только началась война, дедушка почти сразу — 30 июня 1941 года — ушел на фронт добровольцем. На войне Василий Гаврилович ремонтировал танки и был сапером.

Последнее письмо Василий Зотов написал родным 18 апреля 1942 года. Рассказал, что его подразделение находится на отдыхе, что он сильно простыл, но уже выздоравливает. Василий Гаврилович любил и уважал свою супругу, как мог, старался, чтобы она меньше волновалась и переживала.

В письме он обращается к ней на «вы»: «Настя, вы пишете на счет смерти. Смерть не знаешь, где получишь и поэтому … смерти не страшно. … Настя у нас уже весна, … теперь не страшна зима. Поздравляю вас с наступающим 1 мая…»

Через несколько месяцев Анастасия Федоровна Зотова получила похоронку, где было сказано, что её муж пропал без вести в июле 1942 года. Ему было всего 29 лет. Фотография, письмо и похоронка — все, что осталось от него.

Похоронка

— Зимой 1941 года деревню Змеево захватили гитлеровцы, — рассказывает Марина Краснова. — Стояли в деревне на постое. Зима была холодной, температура опускалась ниже 30 градусов. Немцы и финны отбирали всю теплую одежду, шали, рукавицы, валенки. Местные жители боялись выходить на улицу. Раз бабушка пошла за водой к колодцу, а финн отобрал у нее ведра, рукавицы, тулуп и шаль. Пришла домой, плачет, замерзла. А в бабушкиной избе жил немецкий офицер со своим адъютантом. По приказу офицера этот адъютант все время сопровождал бабушку на улице. И одежду с ведрами вернули.

Бабушка с мамой жили на печке. А в погребе прятался от немцев брат бабушки, Сергей. Рядом с деревней перебазировались части Красной армии и наши солдаты послали его за продуктами. Но тут в деревню вошли немцы, и Сергею пришлось прятаться в погребе. Но скоро советские войска пошли в наступление, и деревню быстро отбили.

Когда немцев прогнали, бабушка с подругами ходила в Тулу на рынок, чтобы что-нибудь из еды для мамы обменять. Зимой переходили Упу вброд, потому что в обход идти было долго и далеко. Там она ноги и отморозила. Всю жизнь ноги у бабушки болели, еле ходила.

Затем, уже в Туле, она шила шинели для солдат. До войны бабушка в Ленинграде выучилась на портниху по пошиву верхней одежды. А до этого возили всех наших бабушек на трудовой фронт — разгружать вагоны, рыть окопы. Бабушка ждала дедушку всю войну и после войны. Мало ли, что похоронка пришла, сколько присылали похоронок, а люди оказывались живы. Может, ошиблись.

Как только ЦАМО стал выкладывать в Интернет военные документы, я начала его искать. Сначала нашла номер полевой почты, потом по нему нашла воинскую часть. Затем нашла статью про 7-ю танковую бригаду. Потом ЦАМО рассекретил документы по второй Харьковской операции.

Архивные документы о безвозвратных потерях

Марина Краснова три года искала сведения о деде. В том числе благодаря находке украинских поисковиков удалось выяснить, что он погиб под Красногорском, недалеко от Харькова:

– Чтобы наши бойцы смогли вырваться из окружения, Василий Гаврилович стал разминировать мост, но подорвался. Бабушка помнила его всю свою жизнь. Надеюсь, мне и моим детям удастся побывать на месте его гибели.

Публикация подготовлена по материалам Ярослава Беспалова и сайта "Память народа".