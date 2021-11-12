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В Щекине завершается капремонт детской поликлиники
Фото: министерство здравоохранения Тульской области

В Щекине завершается капремонт детской поликлиники

Медучреждение, обслуживающее почти 6000 детей, капитально ремонтируется впервые.

В помещениях проведены новые инженерные коммуникации, заменены окна и двери. Ведутся работы по укладке напольных и настенных покрытий. Обустроена комфортная зона регистратуры, оборудована теплая колясочная. До конца года в поликлинике установят новую мебель и сантехнику. Ремонт завершится в конце декабря. На время работ прием специалистов перенесен в другую поликлинику.

– О необходимости повысить качество помощи на уровне первичного звена неоднократно говорил губернатор Алексей Дюмин. Речь идет о ремонте устаревших зданий, обновлении материально-технической базы, привлечении новых медицинских кадров. Серьезное подспорье в решении этих задач оказывает программа модернизации, – сказал зампред правительства Тульской области, министр здравоохранения Дмитрий Марков.

Программа модернизации первичного звена рассчитана на 5 лет – с 2021 по 2025 год. На её реализацию в Тульской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, 90% из них – средства федерального бюджета. Цель федеральной программы модернизации – укрепление и совершенствование первичного звена здравоохранения, внедрение единого высокого стандарта оказания медицинской помощи и повышение ее доступности для всех жителей, вне зависимости от места проживания.

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вчера, в 22:00 −4
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Люди
Дмитрий Марков
Место
Тульская областьЩекино
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