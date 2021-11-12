На трассе «Крым» в Заокском районе пропал молодой мужчина

О местонахождении Павла Мягкова ничего не известно с 8 ноября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 28-летнего Павла Мягкова, который не выходит на связь с родными с 8 ноября. В последний раз молодого человека видели на 109-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы мелированные короткие, глаза зелёные. Одежда: серая куртка с красной полосой, черные спортивные штаны, кроссовки болотного цвета. При себе имел серый рюкзак.