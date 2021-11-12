Осталось 2 дня для того, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по Тульской области Виктор Нехаев напомнил, что принять участие во Всероссийской переписи населения можно до 14 ноября. Сделать это можно тремя способами:

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

- на переписном участке или в МФЦ;

- по месту жительства.

В Тульской области работают 450 переписных участков и 34 отделения МФЦ. Более 3 тысяч переписчиков – студенты и волонтеры – посещают жителей на дому. Они имеют удостоверения, действительные при предъявлении паспорта, и специальные планшеты. Сотрудники, которые будут задействованы в переписи, вакцинированы от COVID-19, а также обеспечены средствами индивидуальной защиты и еженедельно проходят ПЦР-тестирование.

Участники переписи на портале Госуслуг получили специальный QR-код. Его необходимо сохранить и предъявить переписчику, когда он придет на дом к респонденту.

«Перепись – единственный источник получения данных о точной численности жителей и домохозяйств, составе населения, жилищных условиях и др. Эта информация поможет в определении экономической, социальной, демографической политики в стране, в каждом регионе и муниципалитете. В частности, в планировании строительства детских садов, школ и других социальных объектов», - отметил Виктор Нехаев.

В Тульской области перепись прошли уже более полутора миллионов человек. По полноте учёта населения регион занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Почти четверть принявших участие в переписи использовали портал Госуслуг. На долю стационарных участков приходится более 5% переписанных. Около 70% жителей предпочли традиционный способ переписи, приняв переписчиков у себя дома.

Если к вам домой не пришел переписчик или возникли любые другие вопросы, связанные с переписью, обратитесь на специальную горячую линию по телефону: (4872) 36-39-39.