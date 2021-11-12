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Похлопал рукой по проезжавшей мимо фуре: в Туле пешеход попал в странное ДТП

Похлопал рукой по проезжавшей мимо фуре: в Туле пешеход попал в странное ДТП

Пострадавшему на вид около 35−40 лет, его личность сейчас устанавливается.

Днем 12 ноября на 186-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поворота на Маслово) грузовик сбил мужчину. По словам очевидцев, человек шел по центру федеральной трассы и зачем-то решил «похлопать рукой» по проезжавшей мимо фуре. Предположительно, пешеход был сбит завихрением воздуха.
 
Ка сообщили Myslo в региональной автоинспекции, пострадавшему на вид около 35−40 лет, его личность сейчас устанавливается. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом лодыжки.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:45 +4
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