Похлопал рукой по проезжавшей мимо фуре: в Туле пешеход попал в странное ДТП

Пострадавшему на вид около 35−40 лет, его личность сейчас устанавливается.

Днем 12 ноября на 186-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поворота на Маслово) грузовик сбил мужчину. По словам очевидцев, человек шел по центру федеральной трассы и зачем-то решил «похлопать рукой» по проезжавшей мимо фуре. Предположительно, пешеход был сбит завихрением воздуха.

Ка сообщили Myslo в региональной автоинспекции, пострадавшему на вид около 35−40 лет, его личность сейчас устанавливается. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом лодыжки.