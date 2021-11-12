Народный журналист Myslo: «На пересечении Демидовской Плотины и ул. Галкина нужен переход! Или будем ждать ДТП?»

Фото пользователя Myslo BDVF.

По мнению туляка, это очень опасный участок.

Народный журналист Myslo BDVF написал блог, адресованный городской администрации. Туляк попросит установить пешеходный переход на пересечении Демидовской Плотины и ул. Галкина.

- На ул. Демидовская Плотина начался ремонт моста и дороги, что привело к закрытию для пешеходов дороги на одной из сторон. К каким неудобствам и опасностям это привело не только автоводителей, но и пешеходов? Давайте рассмотрим!

Если мы пойдем со стороны Пролетарского района по левой стороне моста, то упремся прямо на ремонт:

Что ж, возвращаемся назад и идем по правой стороне моста. Дорога в ужасном состоянии — как по волнам.

На фото не так видно, однако если идти пешком или передвигаться на СИМ, то это будет настоящее испытание нервов. Да, по договору дорогу обещали сделать, но теперь приходится терпеть неудобства, так как на параллельной стороне моста дорога находится в хорошем состоянии.

После того, как мост был пройден, предстояла самая главная опасность для всех пешеходов!

Пока проводились съемки этого участка дороги, буквально на глазах чуть не случилось ДТП!

Все это происходит, потому что пешеходный переход находится очень далеко!

На фото да и на улице даже трудно разглядеть, что он вообще там где-то есть (около 200 м), поэтому мы видим вот такие нарушения. Хотя на параллельной стороне он все же есть:

Так почему же нельзя сделать его здесь? Будем ждать ДТП, а только потом он появится? Или можно вовремя среагировать и все же успеть сделать? — написал наш читатель.

Myslo обратился за комментарием в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

- Обустройство пешеходного перехода на данном участке не предусмотрено. Для повышения безопасности дорожного движения пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью, на пересечении улиц Галкина и Демидовская Плотина, включен в состав сметной документации на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Демидовская Плотина.

Выполнение указанных работ включено в предварительный план работ на 2022 год.

Администрация города напомнила, что согласно ПДД, пешеходы при отсутствии пешеходных переходов могут переходить дорогу на перекрестках по линии тротуаров или обочин.