Больше половины туляков не имеют накоплений «на чёрный день»

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Правительство Тульской области утвердило региональную программу повышения финансовой грамотности населения. Она рассчитана на 2021-2023 годы.

Согласно тексту документа, уровень финансовой грамотности туляков является «удовлетворительным», но требует совершенствования. По результатам опроса, проведённого специалистами Национального агентства финансовых исследований, лишь 48% туляков смогут сохранять привычный образ жизни при потере работы – остальным придётся «затянуть пояса».

Финансовая «подушка безопасности» имеется всего у 32% жителей Тульской области. При оформлении кредитов и других финансовых продуктов лишь 15% туляков демонстрируют ответственность и грамотность, а в возрастной группе от 60 до 79 лет этот показатель составляет всего 9%.