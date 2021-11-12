Больше половины туляков не имеют накоплений «на чёрный день»
К такому выводу пришли эксперты Национального агентства финансовых исследований.
Правительство Тульской области утвердило региональную программу повышения финансовой грамотности населения. Она рассчитана на 2021-2023 годы.
Согласно тексту документа, уровень финансовой грамотности туляков является «удовлетворительным», но требует совершенствования. По результатам опроса, проведённого специалистами Национального агентства финансовых исследований, лишь 48% туляков смогут сохранять привычный образ жизни при потере работы – остальным придётся «затянуть пояса».
Финансовая «подушка безопасности» имеется всего у 32% жителей Тульской области. При оформлении кредитов и других финансовых продуктов лишь 15% туляков демонстрируют ответственность и грамотность, а в возрастной группе от 60 до 79 лет этот показатель составляет всего 9%.
Узнать, как региональные власти будут исправлять ситуацию, можно здесь.