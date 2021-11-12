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Больше половины туляков не имеют накоплений «на чёрный день»
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

Больше половины туляков не имеют накоплений «на чёрный день»

К такому выводу пришли эксперты Национального агентства финансовых исследований.

Правительство Тульской области утвердило региональную программу повышения финансовой грамотности населения. Она рассчитана на 2021-2023 годы.

Согласно тексту документа, уровень финансовой грамотности туляков является «удовлетворительным», но требует совершенствования. По результатам опроса, проведённого специалистами Национального агентства финансовых исследований, лишь 48% туляков смогут сохранять привычный образ жизни при потере работы – остальным придётся «затянуть пояса».

Финансовая «подушка безопасности» имеется всего у 32% жителей Тульской области. При оформлении кредитов и других финансовых продуктов лишь 15% туляков демонстрируют ответственность и грамотность, а в возрастной группе от 60 до 79 лет этот показатель составляет всего 9%.

Узнать, как региональные власти будут исправлять ситуацию, можно здесь.

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