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В Туле создана профессиональная континентальная велокоманда «Возрождение»
Фото из архива MySlo

В Туле создана профессиональная континентальная велокоманда «Возрождение»

Она будет представлять наш регион в темповых видах велосипедного спорта на соревнованиях различных уровнях.

С появлением «Возрождения» Тульская область стала единственным регионом нашей страны, в котором существуют велокоманды как трековых, так и темповых видов велоспорта.

В составе новой команды будут выступать перспективные велогонщики из России и Грузии. Имена некоторых из них уже известны:

  • Сергей Ростовцев – Чемпион мира и Европы по велоспорту. Выступал за итальянские клубы. В 2020 году был направлен в континентальную команду Минска UCI. На его счету более 30 побед в шоссейных гонках, две из них он одержал в 2021 году.
  • Артур Ершов – Чемпион мира по велоспорту на треке, многократный победитель и призер международных соревнований по велоспорту, победитель и призер чемпионатов России и международных шоссейных гонок. Выступал в составе команды UCI Procontinental «Газпром-Русвело».
  • Сташ Мамыр – призер Кубка мира по велоспорту, чемпион России по велоспорту, серебряный призер чемпионата Европы по шоссейным гонкам, многократный победитель международных шоссейных гонок в составе команды «Газпром-Русвело».
  • Роман Майкин – чемпион и призер Чемпионата России по шоссейным гонкам, многократный победитель и призер Международных велогонок, выступал за команду «Газпром-Русвело».
  • Влад Куликов – многократный чемпион и призер чемпионатов России по велоспорту, победитель и призер Международных шоссейных гонок.
  • Ника Сичинава – чемпион Грузии по шоссе и треку.
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:21 +2
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Место
Тульская областьТула
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