В Туле создана профессиональная континентальная велокоманда «Возрождение»

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Она будет представлять наш регион в темповых видах велосипедного спорта на соревнованиях различных уровнях.

С появлением «Возрождения» Тульская область стала единственным регионом нашей страны, в котором существуют велокоманды как трековых, так и темповых видов велоспорта.

В составе новой команды будут выступать перспективные велогонщики из России и Грузии. Имена некоторых из них уже известны: