Фото из архива MySlo
В Туле создана профессиональная континентальная велокоманда «Возрождение»
Она будет представлять наш регион в темповых видах велосипедного спорта на соревнованиях различных уровнях.
С появлением «Возрождения» Тульская область стала единственным регионом нашей страны, в котором существуют велокоманды как трековых, так и темповых видов велоспорта.
В составе новой команды будут выступать перспективные велогонщики из России и Грузии. Имена некоторых из них уже известны:
- Сергей Ростовцев – Чемпион мира и Европы по велоспорту. Выступал за итальянские клубы. В 2020 году был направлен в континентальную команду Минска UCI. На его счету более 30 побед в шоссейных гонках, две из них он одержал в 2021 году.
- Артур Ершов – Чемпион мира по велоспорту на треке, многократный победитель и призер международных соревнований по велоспорту, победитель и призер чемпионатов России и международных шоссейных гонок. Выступал в составе команды UCI Procontinental «Газпром-Русвело».
- Сташ Мамыр – призер Кубка мира по велоспорту, чемпион России по велоспорту, серебряный призер чемпионата Европы по шоссейным гонкам, многократный победитель международных шоссейных гонок в составе команды «Газпром-Русвело».
- Роман Майкин – чемпион и призер Чемпионата России по шоссейным гонкам, многократный победитель и призер Международных велогонок, выступал за команду «Газпром-Русвело».
- Влад Куликов – многократный чемпион и призер чемпионатов России по велоспорту, победитель и призер Международных шоссейных гонок.
- Ника Сичинава – чемпион Грузии по шоссе и треку.
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