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«Два телевизора, магнитофон импортный…»: в Новомосковске полиция раскрыла квартирную кражу
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Экспериментальное творческое объединение "Мосфильм", 1973 год

«Два телевизора, магнитофон импортный…»: в Новомосковске полиция раскрыла квартирную кражу

Злоумышленник разбил окно, забрался в жилище и вынес оттуда вещи.

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением обратился 55-летний житель микрорайона Сокольники. Он сообщил, что пока его не было, неизвестные злоумышленники разбили окно в его квартире, забрались внутрь и украли два телевизора, пылесос, видеомагнитофон и три юбилейные медали.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что при проведении оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали вора – им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель.

Злоумышленник был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», похищенное имущество изъято, вор дал признательные показания.

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