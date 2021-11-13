«Два телевизора, магнитофон импортный…»: в Новомосковске полиция раскрыла квартирную кражу

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Экспериментальное творческое объединение "Мосфильм", 1973 год

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением обратился 55-летний житель микрорайона Сокольники. Он сообщил, что пока его не было, неизвестные злоумышленники разбили окно в его квартире, забрались внутрь и украли два телевизора, пылесос, видеомагнитофон и три юбилейные медали.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что при проведении оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали вора – им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель.

Злоумышленник был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», похищенное имущество изъято, вор дал признательные показания.