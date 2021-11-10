9 ноября в Ясной Поляне закрыли Дом Толстого. Здесь до 16 ноября будет проходить подготовка к зимнему сезону.

- Это неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем дом Льва Толстого для посетителей, чтобы провести в нем профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом, — сообщается на сайте Ясной Поляны.

В указанные дни экскурсии по Дому писателя проводиться не будут. Для самостоятельного осмотра заповедника можно воспользоваться аудиогидом.