новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне закрыли Дом Толстого

В Ясной Поляне закрыли Дом Толстого

Для подготовки к зимнему сезону.

9 ноября в Ясной Поляне закрыли Дом Толстого. Здесь до 16 ноября будет проходить подготовка к зимнему сезону.

- Это неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем дом Льва Толстого для посетителей, чтобы провести в нем профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом, — сообщается на сайте Ясной Поляны.

В указанные дни экскурсии по Дому писателя проводиться не будут. Для самостоятельного осмотра заповедника можно воспользоваться аудиогидом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:47 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
Дом ТолстогоЯсная Поляна
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО
Тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО
В ДТП на ул. Болотова в Туле пострадал один человек
В ДТП на ул. Болотова в Туле пострадал один человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.