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Среди вакцинированных туляков разыграют автомобиль Haval
Фото из архива Myslo.

Среди вакцинированных туляков разыграют автомобиль Haval

Для участия в викторине уже зарегистрировались порядка 60 тысяч человек.

Первый розыгрыш призов викторины «Иммунитет +» пройдет 15 ноября. Об этом шла речь на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, викторина среди вакцинированных жителей стартовала в Тульской области в начале ноября. С такой инициативой вышла Общественная палата региона.

Заместитель председателя правительства — министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев сообщил, что для участия в ней уже зарегистрировались порядка 60 тысяч человек.

Первый розыгрыш призов пройдет 15 ноября, их перечень появится на сайте викторины 12 ноября. В числе призов — автомобиль марки Haval.

Чтобы принять участие в викторине, нужно зарегистрироваться на сайте https://иммунитет71.рф.

С условиями викторины можно ознакомиться по ссылке.

Ответы на наиболее распространенные вопросы о викторине размещены здесь.

 

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