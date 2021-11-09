После жалобы тулячки в поселке демонтировали детскую площадку

Тульская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась, что детская игровая площадка возле участка № 28 по ул. Шахтерской в поселке Новый сельского поселения Ишинское не соответствует требованиям безопасности.

Выяснилось, что объект находится вблизи охранной зоны газораспределительных сетей, а на информационном стенде нет сведений о правилах пользования и возрастных ограничениях и номеров телефонов службы эксплуатации.

Под игровым оборудованием отсутствовало ударопоглощающее покрытие по всей зоне приземления, были открытые участки фундамента и изменение отдельных элементов игрового оборудования. Все это создавало реальную угрозу здоровью детей при эксплуатации указанного оборудования.

«Вопреки требованиям закона администрация муниципального образования г. Тула не приняла своевременных мер к выявлению и устранению указанных дефектов оборудования. В целях предотвращения наступления негативных последствий при дальнейшей эксплуатации игрового оборудования прокуратура города внесла главе администрации г. Тулы представление, во исполнение требований которого игровое оборудование демонтировано, на 2022 год запланированы обустройство и установка игрового оборудования, соответствующего действующему законодательству», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.