новости
новости
Регистрация
После жалобы тулячки в поселке демонтировали детскую площадку

После жалобы тулячки в поселке демонтировали детскую площадку

Установка нового игрового оборудования запланирована на 2022 год.

Тульская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась, что детская игровая площадка возле участка № 28 по ул. Шахтерской в поселке Новый сельского поселения Ишинское не соответствует требованиям безопасности.
 
Выяснилось, что объект находится вблизи охранной зоны газораспределительных сетей, а на информационном стенде нет сведений о правилах пользования и возрастных ограничениях и номеров телефонов службы эксплуатации.
 
Под игровым оборудованием отсутствовало ударопоглощающее покрытие по всей зоне приземления, были открытые участки фундамента и изменение отдельных элементов игрового оборудования. Все это создавало реальную угрозу здоровью детей при эксплуатации указанного оборудования.
 
«Вопреки требованиям закона администрация муниципального образования г. Тула не приняла своевременных мер к выявлению и устранению указанных дефектов оборудования. В целях предотвращения наступления негативных последствий при дальнейшей эксплуатации игрового оборудования прокуратура города внесла главе администрации г. Тулы представление, во исполнение требований которого игровое оборудование демонтировано, на 2022 год запланированы обустройство и установка игрового оборудования, соответствующего действующему законодательству», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:05 −2
Другие статьи по темам
Событие
демонтаждетская площадка
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки и гости из столицы вновь обосновались в пригороде
Туляки и гости из столицы вновь обосновались в пригороде
Среди вакцинированных туляков разыграют автомобиль Haval
Среди вакцинированных туляков разыграют автомобиль Haval
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.