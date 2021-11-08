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На ул. Рязанской в Туле засняли «пешехама»

На ул. Рязанской в Туле засняли «пешехама»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших подписчиков прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как мужчина пересекает трехполосную дорогу на запрещающий сигнал светофора. При этом зеленый для водителей горел уже продолжительное время.
 
«Жизнь этого пешехода могла закончиться, если бы не хорошая реакция пассажира моего автомобиля, который закричал, что на пешеходном переходе пешеход. Когда я посигналил нарушителю, он начал улыбаться (к сожалению, на кадрах этого не видно). Надеюсь, это видео увидят его родные и близкие, которые могли не дождаться сына (мужа/отца) домой», — прокомментировал автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:04 +2
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