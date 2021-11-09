За сутки телефонные мошенники выманили у туляков 900 тысяч рублей

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В нашем регионе продолжают фиксировать телефонные мошенничества. Только за минувшие сутки от действий преступников пострадали девять жителей области, которые лишились 907 тысяч рублей.

«Так, одной из жертв злоумышленников стал 80-летний Туляк. Мошенники, используя телефонную связь, обманным путем убедили пенсионера перевести денежные средства на их лицевой счет. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Как правило, неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами выведывают реквизиты банковских карт, либо убеждают сделать перевод за товары/услуги, а также перечислить деньги на так называемый «защищенный счет».

Как правило, такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет сделать подмену номеров, при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств.

Практика показывает, что часто потерпевшие знают о методах и способах мошенничеств, но все равно попадаются на уловки злоумышленников.

Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует помнить, что все банковские операции по переводу денежных средств лучше совершать в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником.

Кроме того, полиция предупреждает жителей, что на территории региона фиксируются случаи участия граждан в так называемых мошеннических биржевых аукционах. Как правило, злоумышленники действуют по одной схеме. С потенциальной жертвой по телефону вступает в контакт представитель одной из торговых площадок, размещенных в Интернете. В ходе разговора гражданину рассказывают преимущества участия в электронных аукционах и обещают получение прибыли в крупном размере.

После этого заключается договор на участие в торгах различных бирж и осуществляется регистрация на сайтах. При этом в условиях договора обычно указывается информация, согласно которой компания вправе без предупреждения приостановить обслуживание клиента в любое время без возмещения понесенных гражданином убытков, по своему усмотрению изменять, дополнять или оставлять без изменения проценты выплат и даже расторгнуть соглашение в одностороннем внесудебном порядке. Также, регистрируясь на сайтах, гражданин должен дать свое согласие на возникновение любых рисков, которые в итоге могут привести к потере инвестируемых средств, а значит, клиент сам будет ответственен за любые понесенные при этом убытки.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!