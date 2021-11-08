Глава тульского Роспотребнадзора: «В регионе снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании у губернатора Александр Ломовцев рассказал об эпидемиологической обстановке.

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 8387 случаев ОРВИ. Это соответствует эпидемиологическому порогу данного периода и ниже уровня предыдущей недели почти на 20%. Среди взрослых заболеваемость выше порога.

В Туле 3928 случаев ОРВИ, это выше эпидпорога на 23,5%, но на 24% ниже предыдущей недели. Среди взрослых заболеваемость выше на 71%.

Лабораторно подтвержденного гриппа в Тульской области нет.

Стабилизировалась и уже третью неделю подряд не растет заболеваемость внебольничной пневмонией. За неделю выявлено около 500 случаев.

За прошедшую неделю в регионе 1869 случаев ковида — это выше уровня предыдущей недели, но темпы роста продолжают снижаться.

- Отмечается снижение заболеваемости среди детей 7−14 лет и подростков 15−17 лет на 20%. Снизились темпы роста заболеваемости среди взрослых всех возрастных групп. Впервые со второй половины сентября мы вернулись к коэффициенту распространения инфекции 1,03, — отметил глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

За неделю во всех муниципальных образованиях регистрировался ковид.

Роспотребнадзор продолжает контроль за теми, кто вернулся из-за границы. Трое туляков привезли коронавирус из Турции, один — из Египта.

Возбуждено 380 дел административных дел на граждан, которые не предоставили ПЦР-тест после возвращения из-за рубежа.

За неделю на соблюдение коронавирусных ограничений проверено 311 объектов.

- Не для всех ясна и понятна опасная ситуация. Из 311 объектов мы были вынуждены возбудить 91 дело об административном правонарушении. Практически каждый 3 объект демонстрировал пренебрежение правилами, — заявил Ломовцев.