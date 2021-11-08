Как в тульских ТЦ будут проверять QR-коды и кого пустят без них: опубликованы рекомендации
Требования не распространяются на работников ТЦ или ТРЦ.
С 8 ноября в Тульской области посещение торговых либо торгово-развлекательных центров возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или с сертификатом об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.
Указанные требования не распространяются на работников ТЦ или ТРЦ.
Опубликованы методические рекомендации по вопросу ограничения допуска посетителей.
Порядок проверки QR-кода:
1. Контроль QR-кодов посетителей должен быть организован на каждом из используемых входов в ТЦ или ТРЦ, для этого необходимо:
- установить перед входом в ТЦ или ТРЦ пункт контроля и дополнительные ограждения,
- назначить сотрудников (не менее 3-х человек), ответственных за проверку QR-кодов (контролеров),
- при необходимости организовать работу контролеров перед входом в ТЦ или ТРЦ,
- обеспечить наличие у контролеров смартфонов или других считывающих устройств (планшеты и т.п.),
- на тротуар у входа в ТЦ или ТРЦ нанести разметку в 1,5 метра, что позволит посетителям в очереди соблюдать социальную дистанцию.
2. QR-код можно предъявить как в печатном, так и в электронном виде.
3. Не допускается осуществление контроля QR-кодов в общей зоне ТЦ или ТРЦ, отдельных бутиках, торговых зонах ТЦ или ТРЦ.
4. Кого можно впускать без QR-кода:
- несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код.
- посетителей для прохождения вакцинации в пунктах, организованных на территории ТЦ, при условии их сопровождения до пункта вакцинации против COVID-19 и последующего сопровождению к выходу из ТЦ или ТРЦ после прохождения вакцинации.
5. Сотруднику следует обращать внимание на домены сайтов, которые подтверждают действительность QR-кода — это должны быть gosuslugi.ru.
6. Сам QR-код может быть предъявлен как в электронном виде с экрана мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге.
7. Ответственный за допуск посетителей сотрудник (контролер) с помощью камеры смартфона или другого считывающего устройства должен отсканировать QR-код.
На экране отобразится:
- статус кода — действителен или недействителен,
- инициалы посетителя — первые буквы фамилии, имени и отчества,
- дата рождения посетителя,
- первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта.
Данные QR-кода нужно сверить с данными паспорта. Если они совпадут, посетителя можно пропустить.
8. На смартфоне можно также установить приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и сканировать коды через него. Приложение покажет, есть ли у посетителя сертификат о вакцинации. Отрицательный результат ПЦР-теста или перенесенную болезнь приложение не покажет.