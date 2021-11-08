Как в тульских ТЦ будут проверять QR-коды и кого пустят без них: опубликованы рекомендации

Требования не распространяются на работников ТЦ или ТРЦ.

С 8 ноября в Тульской области посещение торговых либо торгово-развлекательных центров возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или с сертификатом об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Указанные требования не распространяются на работников ТЦ или ТРЦ.

Опубликованы методические рекомендации по вопросу ограничения допуска посетителей.

Порядок проверки QR-кода:

1. Контроль QR-кодов посетителей должен быть организован на каждом из используемых входов в ТЦ или ТРЦ, для этого необходимо:

установить перед входом в ТЦ или ТРЦ пункт контроля и дополнительные ограждения,

назначить сотрудников (не менее 3-х человек), ответственных за проверку QR-кодов (контролеров),

при необходимости организовать работу контролеров перед входом в ТЦ или ТРЦ,

обеспечить наличие у контролеров смартфонов или других считывающих устройств (планшеты и т.п.),

на тротуар у входа в ТЦ или ТРЦ нанести разметку в 1,5 метра, что позволит посетителям в очереди соблюдать социальную дистанцию.

2. QR-код можно предъявить как в печатном, так и в электронном виде.

3. Не допускается осуществление контроля QR-кодов в общей зоне ТЦ или ТРЦ, отдельных бутиках, торговых зонах ТЦ или ТРЦ.

4. Кого можно впускать без QR-кода:

несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код.

посетителей для прохождения вакцинации в пунктах, организованных на территории ТЦ, при условии их сопровождения до пункта вакцинации против COVID-19 и последующего сопровождению к выходу из ТЦ или ТРЦ после прохождения вакцинации.

5. Сотруднику следует обращать внимание на домены сайтов, которые подтверждают действительность QR-кода — это должны быть gosuslugi.ru.

6. Сам QR-код может быть предъявлен как в электронном виде с экрана мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге.

7. Ответственный за допуск посетителей сотрудник (контролер) с помощью камеры смартфона или другого считывающего устройства должен отсканировать QR-код.

На экране отобразится:

статус кода — действителен или недействителен,

инициалы посетителя — первые буквы фамилии, имени и отчества,

дата рождения посетителя,

первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта.

Данные QR-кода нужно сверить с данными паспорта. Если они совпадут, посетителя можно пропустить.

8. На смартфоне можно также установить приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и сканировать коды через него. Приложение покажет, есть ли у посетителя сертификат о вакцинации. Отрицательный результат ПЦР-теста или перенесенную болезнь приложение не покажет.