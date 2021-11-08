новости
новости
Регистрация
Как в тульских ТЦ будут проверять QR-коды и кого пустят без них: опубликованы рекомендации

Как в тульских ТЦ будут проверять QR-коды и кого пустят без них: опубликованы рекомендации

Требования не распространяются на работников ТЦ или ТРЦ.

С 8 ноября в Тульской области посещение торговых либо торгово-развлекательных центров возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или с  сертификатом об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Указанные требования не распространяются на работников ТЦ или ТРЦ.

Опубликованы методические рекомендации по вопросу ограничения допуска посетителей.

Порядок проверки QR-кода: 

1. Контроль QR-кодов посетителей должен быть организован на каждом из используемых входов в ТЦ или ТРЦ, для этого необходимо:

  • установить перед входом в ТЦ или ТРЦ пункт контроля и дополнительные ограждения, 
  • назначить сотрудников (не менее 3-х человек), ответственных за проверку QR-кодов (контролеров),
  • при необходимости организовать работу контролеров перед входом в ТЦ или ТРЦ, 
  •  обеспечить наличие у контролеров смартфонов или других считывающих устройств (планшеты и т.п.),
  • на тротуар у входа в ТЦ или ТРЦ нанести разметку в 1,5 метра, что позволит посетителям в очереди соблюдать социальную дистанцию.

2. QR-код можно предъявить как в печатном, так и в электронном виде.

3. Не допускается осуществление контроля QR-кодов в общей зоне ТЦ или ТРЦ, отдельных бутиках, торговых зонах ТЦ или ТРЦ.

4. Кого можно впускать без QR-кода:

  • несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код.
  • посетителей для прохождения вакцинации в пунктах, организованных на территории ТЦ, при условии их сопровождения до пункта вакцинации против COVID-19 и последующего сопровождению к выходу из ТЦ или ТРЦ после прохождения вакцинации.

5. Сотруднику следует обращать внимание на домены сайтов, которые подтверждают действительность QR-кода — это должны быть gosuslugi.ru.

6. Сам QR-код может быть предъявлен как в электронном виде с экрана мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге. 

7. Ответственный за допуск посетителей сотрудник (контролер) с помощью камеры смартфона или другого считывающего устройства должен отсканировать QR-код.

На экране отобразится:

  • статус кода — действителен или недействителен,
  • инициалы посетителя — первые буквы фамилии, имени и отчества,
  • дата рождения посетителя,
  • первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта.

Данные QR-кода нужно сверить с данными паспорта. Если они совпадут, посетителя можно пропустить. 

8. На смартфоне можно также установить приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и сканировать коды через него. Приложение покажет, есть ли у посетителя сертификат о вакцинации. Отрицательный результат ПЦР-теста или перенесенную болезнь приложение не покажет.

 
Сюжет: Коронавирус
Доступ по QR-коду: как в Туле действуют новые требования для посетителей ТЦ
Жизнь Тулы и области
Доступ по QR-коду: как в Туле действуют новые требования для посетителей ТЦ
сегодня, в 18:10, 124 3420 -30
Тульская область находится на плато по количеству госпитализаций с коронавирусом
Дежурная часть
Тульская область находится на плато по количеству госпитализаций с коронавирусом
сегодня, в 16:00, 30 1544 -6
Глава тульского Роспотребнадзора: «В регионе снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом»
Жизнь Тулы и области
Глава тульского Роспотребнадзора: «В регионе снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом»
сегодня, в 15:37, 49 1275 -14
За неделю в Тульской области скончались 120 пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области скончались 120 пациентов с ковидом
сегодня, в 12:31, 31 943 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:55 −18
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТЦпроверка QR-кодовкоронавирусные ограничения
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава тульского Роспотребнадзора: «В регионе снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом»
Глава тульского Роспотребнадзора: «В регионе снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом»
В Туле пьяный водитель сбил нетрезвого пешехода
В Туле пьяный водитель сбил нетрезвого пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.